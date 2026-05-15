Cortes nocturnos en el túnel de El Padrún (A-66) a partir del 18 de mayo por obras de asfaltado

Cortes de tráfico en la A-66 a la altura del Padrún - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el próximo lunes, 18 de mayo, las obras de mejora del firme en el túnel de El Padrún (Olloniego), en la autovía A-66. La actuación, que cuenta con una inversión total de 7,26 millones de euros, provocará afectaciones al tráfico en horario nocturno hasta el próximo 27 de mayo.

Según informa el Ministerio en una nota de prensa, estos trabajos forman parte del proyecto de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún. La intervención está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En esta fase de las obras, se procederá al fresado del aglomerado, la reposición de la capa de rodadura y la instalación de señalización horizontal provisional.

Para garantizar la seguridad de operarios y usuarios, los cortes de tráfico se realizarán en horario de 22.00 a 07.00 horas (ampliado hasta las 10.00 horas los fines de semana).

CALENDARIO DE CORTES POR SENTIDOS

Según ha informado el Ministerio, los cortes de los tubos del túnel se alternarán en función de la fase de los trabajos:

Sentido León: El tubo permanecerá cerrado del 18 al 21 de mayo y entre el 26 y 27 de mayo.

Sentido Oviedo: Las restricciones se aplicarán del 21 al 26 de mayo, con una ampliación de horario hasta las 10.00 horas durante el fin de semana del 22 al 24.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Para garantizar la fluidez del tráfico, se han habilitado y señalizado los siguientes desvíos:

Hacia León: Los vehículos deberán circular por la N-630 desde la salida 35 de la A-66 hasta la reincorporación en el enlace de Cardeo.

Hacia Oviedo: El tráfico se desviará por el tubo opuesto (sentido León) mediante los pasos de mediana habilitados a ambos lados de la infraestructura. Conexión Olloniego-Mieres: Se recomienda el uso de la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera (AS-I).