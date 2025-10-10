Cortes totales la próxima semana por las obras del puente

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el punto kilométrico 3 de la carretera N-632, en Ribadesella, implicarán al menos dos cortes totales del tráfico durante la próxima semana, lo que hará que los usuarios tengan que tomar un itinerario alternativo para evitar el puente.

En estos trabajos, realizados por el Ministerio de Transportes y Sostenibilidad, se ha destinado una inversión de 7,74 millones de euros (IVA incluido).

Para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios durante la ejecución de estos trabajos, serán necesarios los siguientes un corte total el martes de 10.00 a 13.00 horas, para la colocación de los equipos de fondeo para el anclaje de la barrera acuática antiturbidez cubriendo de las pilas 1 a 4.

También el jueves 16 de octubre de 9.00 a 13.00 horas, para el hormigonado de la limpieza en la pila 3. En este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.

El itinerario alternativo previsto durante estos episodios mencionados será la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (punto kilométrico 319) y Pando/Bones (punto kilométrico 326).

El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.