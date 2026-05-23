Cortes de tráfico en la A-64 por las obras del acceso a Parque Principado: horarios y desvíos alternativos

Archivo - Centro Comercial Parque Principado. - PARQUE PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este sábado las afecciones al tráfico que se producirán a partir del próximo lunes, 25 de mayo, con motivo de las obras de asfaltado para la construcción de la nueva glorieta en los accesos al área comercial de Paredes y Parque Principado. Los cortes se realizarán exclusivamente en horario nocturno, entre las 22.00 y las 06.00 horas, y tendrán una duración estimada de cuatro noches.

Para garantizar la seguridad de los operarios y de los conductores, se cortarán ambos sentidos de la salida 30 de la autovía A-64, que da acceso a Colloto, Granda y al centro comercial Parque Principado. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha habilitado desvíos alternativos para canalizar el tráfico.

En concreto, los vehículos que circulen en sentido Oviedo deberán continuar hasta la salida 25A de la O-14 (acceso al HUCA) y realizar un cambio de sentido para conectar con la carretera N-634. Por su parte, los conductores que viajen en sentido Santander tendrán que circular hasta la salida 28, desde donde podrán conectar también con la N-634.

En rueda de prensa, el primer edil ha destacado que las obras "avanzan a buen ritmo" y que, tras las labores de aglomerado, "en pocos días quedará únicamente la señalización horizontal y vertical" para que la glorieta pueda ponerse en funcionamiento "con total normalidad". Asimismo, ha pedido disculpas a los usuarios afectados, recordando que la intervención solucionará un problema histórico en unos accesos que sumaban "25 años con problemas" y retenciones constantes.

La reforma del enlace de Granda-Oeste (Salida 30), que busca adecuar la capacidad de la vía en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del Principado, cuenta con un presupuesto de 872.044 euros financiado íntegramente con recursos municipales y un plazo de ejecución de seis meses.