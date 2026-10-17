Cortes de tráfico este domingo en las calles Los Moros y Munuza por la instalación de una grúa móvil

Plano de los cortes de tráfico. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para la instalación de una grúa móvil provocarán este domingo, 18 de octubre, cortes de tráfico en varias calles de Gijón entre las 8.00 y las 18.00 horas.

En concreto, permanecerá cortada al tráfico la calle Los Moros, en el tramo comprendido entre las calles Munuza y Jovellanos. Asimismo, se cortará la calle Munuza entre la plaza del Carmen y la calle Los Moros, en el sentido de circulación hacia esta última vía.

Los cortes se mantendrán durante el horario previsto de los trabajos.