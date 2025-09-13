Cortes de tráfico en el entorno del tramo en obras de la calle de La Cámara los días 16 y 17

OVIEDO/AVILÉS 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación de redes y pavimentos del tramo de la calle de La Cámara adyacente a la plaza de La Merced llegan a su recta final, lo que obligará a realizar cortes de tráfico imprescindibles para el correcto pavimentado de la calzada y el pintado de la señalización horizontal. Estas restricciones se producirán el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre, en horario de 8:00 a 19:00 horas.

Según informa el Ayuntamiento de Avilés se llevará a cabo un corte de la calle José Cueto entre las calles José Manuel Pedregal y La Cámara, permitiendo únicamente el acceso de vehículos hacia los garajes, aunque con posibles limitaciones puntales.

También se anularán las paradas en las calles Pedro Menéndez, La Cámara y la Avenida Alemania para las líneas L1, L5, L11 y L17. Las compañías de autobús informarán mediante anuncios sobre los cambios que se realicen en las rutas como consecuencia de estos trabajos.

Habrá cortes en el acceso hacia la calle Cuba, tanto desde la calle de La Cámara como desde la calle Pedro Menéndez, únicamente el martes 16. Se estima que estos cortes serán puntuales hasta las 12 horas. A partir de entonces se prevé que el corte sea total hasta la hora en que se den por concluidos los trabajos de asfaltado. Se dispondrá señalización disuasoria en las calles cercanas avisando de los cortes, y se colocarán avisos en los garajes que se puedan ver afectados.