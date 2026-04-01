Cortes de tráfico desde el lunes con motivo de la mejora del túnel de El Padrún, en Olloniego

Actuación en el túnel de El Padrún - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de mejora del sistema de ventilación del túnel de El Padrún, en la A-66 en Olloniego, conllevarán una serie de cortes alternativos de tráfico en ambos sentidos (León y Oviedo) entre los días 6 y 10 de abril.

Las afectaciones tendrán lugar en horario nocturno y existirán itinerarios alternativos debidamente señalizados, según ha informado el Ministerio de Transportes.

En esta fase se realizarán las pruebas de los nuevos ventiladores con la puesta en marcha del sistema completo de ventilación, así como trabajos en las comunicaciones del túnel.

Esta actuación forma parte de los trabajos para modernizar dos túneles del Principado de Asturias, por 7,26 millones de euros, financiada con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto está previsto el corte de la calzada en sentido León las noches del lunes 6 al martes 7 de abril, y del jueves 9 al viernes 10 de abril entre las 22.00 y las 7.00 horas. Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la reincorporación a la A-66 en el enlace de Cardeo. Asimismo, se establecerá otro itinerario alternativo para circular desde Olloniego hacia Mieres, por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.

Mientras se procederá al corte de la calzada en sentido Oviedo la noche del martes 7 al miércoles 8 de abril entre las 22.00 y las 7.00 horas. En este caso, el tráfico se desviará por el tubo sentido León, a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados.