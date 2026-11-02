Corvera corta dos días la carretera de La Estrada por las obras de mejora de una cuneta - CORVERA

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera está ejecutando obras para mejorar la circulación en la calle Peñarroyo, en el barrio de La Estrada, en Las Vegas, con una inversión de 44.000 euros. La actuación permitirá ganar espacio para el tránsito de peatones y vehículos mediante el encauzamiento de una cuneta que dificultaba el paso y el cruce de coches en este tramo.

Los trabajos consisten en sustituir la cuneta abierta por un sistema de drenaje entubado y cubierto con hormigón, además de instalar arquetas de registro y mejorar la recogida y evacuación de aguas pluviales. También se repondrán los accesos a las fincas afectadas y se realizarán los remates junto al pavimento y los muros existentes. El Ayuntamiento prevé finalizar la obra en la primera quincena de noviembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Con motivo de los trabajos de hormigonado, la carretera de La Estrada permanecerá cortada al tráfico este martes y miércoles, 3 y 4 de noviembre, entre las 8.00 y las 18.00 horas. Durante ese periodo, el acceso al barrio se realizará por la calle El Marapico. El alcalde, Iván Fernández, ha explicado que la intervención responde a una demanda vecinal y permitirá facilitar el cruce de vehículos y mejorar la seguridad de los peatones.