Corvera implantará un servicio de vídeo-interpretación en Lengua de Signos para personas sordas

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera de Asturias pondrá en marcha próximamente el servicio de vídeo-interpretación SVIsual, que permitirá a las personas sordas comunicarse en Lengua de Signos con el personal municipal, de forma presencial y sin barreras de comunicación.

El sistema ofrecerá atención al público mediante interpretación remota a través de ordenadores, tabletas o teléfonos móviles, sin necesidad de instalar programas adicionales, tal y como ha informado el Ayuntamiento. Con esta herramienta, las personas usuarias podrán realizar sus gestiones municipales con autonomía y en igualdad de condiciones.

Para su implantación, el cosistorio ha contratado a la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), especializada en accesibilidad y comunicación para personas con discapacidad auditiva. El contrato, con una duración de cuatro años, incluye la instalación de la plataforma tecnológica y la atención presencial por personal especializado. La inversión asciende a cerca de 22.000 euros.

La concejala de Acción Social, Patricia Suárez, ha señalado que el servicio supone "un paso muy importante hacia un municipio más inclusivo y accesible" y que garantiza que las personas sordas puedan comunicarse en Lengua de Signos "sin barreras" para realizar trámites y recibir información en igualdad de condiciones.