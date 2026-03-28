Corvera impulsa una senda peatonal alrededor del Prao de la Fiesta

Iván Fernández, a la izquierda - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA RPESS) -

El Ayuntamiento de Corvera está realizando obras para la nueva senda peatonal en el Prao de la Fiesta, una actuación que prioriza la creación de espacios accesibles para la práctica de actividad física al aire libre.

Este nuevo itinerario tendrá una longitud de 495 metros y una superficie de 1.485 metros cuadrados. Diseñado específicamente para el uso deportivo, dispondrá de un ancho medio de 3 metros y recorrerá el perímetro de la parcela situada entre el aparcamiento de Los Campos y el Centro de Salud de Las Vegas, rodeando el Prao de la Fiesta, según ha informado el Ayuntamiento de Corvera.

"El proyecto de la senda peatonal se ha planteado desde el primer momento garantizando la plena compatibilidad con el uso tradicional del Prao de la Fiesta. La senda no va a entorpecer en absoluto la celebración de las fiestas. El espacio central se mantiene completamente diáfano, por lo que se podrá seguir disfrutando de los eventos como siempre, sin ningún tipo de limitación. Es una mejora que suma, que ordena el entorno y que, además, respeta plenamente una de las señas de identidad de nuestro municipio", ha señalado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

La senda contará con un firme compacto, enmarcado en encintados de hormigón, y estará dotado con 16 nuevas farolas de iluminación LED, lo que garantiza unas condiciones adecuadas de uso durante todo el día. Asimismo, incorporará señalización homogénea con la existente en la pista finlandesa, favoreciendo una experiencia continua para las personas usuarias, además de la instalación de dos nuevos bancos.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Movilidad, a través del cual el Ayuntamiento de Corvera ha obtenido financiación para el desarrollo de tres actuaciones complementarias: la mejora, renovación y ampliación de la iluminación de la pista finlandesa; la ejecución de una senda peatonal alrededor del Prao de la Fiesta; y la creación del primer carril bici del municipio, que conectará Los Campos con Las Vegas hasta el límite con Avilés, en Villalegre, donde enlazará con la red ciclista existente.

"Estamos hablando de una inversión de 375.000 euros que se ejecuta sin que le cueste un solo euro al Ayuntamiento, ya que conseguimos una subvención de fondos europeos que cubren el 100% de la obra", ha finalizado el alcalde.