Corvera refuerza las labores de desbroce y limpieza en la AS-17 y la red viaria rural

Tareas de limpieza en la AS-17 - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera está ejecutando trabajos de desbroce y limpieza en distintos tramos de la carretera AS-17, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y el mantenimiento de los espacios públicos.

Según ha informado este sábado el Ayuntamiento, la actuación principal se está desarrollando entre Nubledo y Solís, donde se interviene sobre aproximadamente 4,5 kilómetros de aceras mediante la retirada de vegetación, el soplado y la limpieza de la zona. Paralelamente, también se están realizando labores de desbroce y acondicionamiento en el tramo comprendido entre la Fuente de la Consolación y Los Campos, que abarca cerca de 1,5 kilómetros.

El teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez, ha querido destacar que "el mantenimiento continuo de cunetas, caminos y márgenes viarios es fundamental para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la correcta evacuación de las aguas pluviales. Seguiremos reforzando estos trabajos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y contribuir a la conservación del entorno rural".

Estas actuaciones se enmarcan en el plan municipal de conservación de caminos y cunetas, que se desarrolla durante todo el año en las parroquias del concejo, con especial incidencia en los meses de mayor crecimiento de la vegetación.