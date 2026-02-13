Covadonga Tomé, con "dudas" acerca de los compromisos presentados por Adrián Barbón

Archivo - Imagen de archivo de Covadonga Tomé conversando con Adrián Barbón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé se ha referido este viernes a la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, sobre los compromisos para 2026 y ha expresado sus "dudas".

"¿Cómo va a conectar Asturias sin la mejora de las Cercanías? ¿Cómo va a asegurar el empleo sin una herramienta que permita consolidar el compromiso de las multinacionales en el territorio? ¿Cómo apostará por la igualdad sin resolver la brecha de género en sectores feminizados, como los cuidados o la escuela 0-3?", se ha preguntado.

Tomé ha explicado que, tal y como reconoció Barbón hay presupuestos regionales gracias a su apoyo. "De hecho, entre los objetivos enumerados por Adrián Barbón encontramos varias de nuestras propuestas: el 0 a 3, la tasa turística, la gratuidad en la universidad y la reclamación de gratuidad del peaje del Huerna. Un asunto, este último, que el Presidente no está abordando con al valentía que corresponde", ha lamentado.

En esta línea, Tomé ha anunciado de que estará muy pendiente de que se cumplan los compromisos en vivienda, salud y educación -entre otros- que fueron adquiridos en el marco de la negociación presupuestaria.