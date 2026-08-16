Covadonga Tomé exige al Gobierno asturiano que escuche a Morant y no facilite la llegada de universidades privadas

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha emitido este domingo una nota de prensa en la que exige al Gobierno asturiano que escuche a la Ministra de Ciencia Innovación y Universidades, Diana Morant, y deje su "apuesta" por la universidad privada.

Tomé ha recordado que Morant ha cargado contra las regiones que facilitan el desembarco de universidades privadas alegando que "hay que impedir esta locura de privatización salvaje", en palabras de la Ministra.

"La nuestra es una de estas regiones que está fomentando la llegada de centros privados de educación superior", ha lamentado Covadonga Tomé. A juicio de la parlamentaria, lo que hay que hacer es reforzar la universidad pública y no usar recursos públicos para fomentar la llegada de universidades privadas en Asturias.

"Hasta ahora, Asturias se había mantenido al margen de esta dinámica de privatización de la educación superior, siendo la Universidad de Oviedo la única de la comunidad. Pero en 2026 esto está cambiando radicalmente", ha advertido.

Ha insistido en que el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón está fomentando la llegada de universidades privadas.

"La universidad pública es cohesión social, el acceso a estudios superiores no puede depender del poder adquisitivo", ha recordado Covadonga Tomé añadiendo que "donde llega la universidad privada parasita a la pública y la debilita".

La parlamentaria exige al Gobierno asturiano que no destine ni un euro de dinero público para la privada y que tampoco haya cesión alguna de recursos humanos o espacios.

"Son negocios, su finalidad es el negocio, el lucro. No les interesa la docencia de calidad, la investigación, la definición de universidad como formadora de ciudadanas con capacidad crítica", ha dicho sobre las universidades privadas.