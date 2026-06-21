El CRA Cabu Peñes logra financiar una beca escolar en Guinea Ecuatorial gracias al éxito de su I Cross Solidario

Alumnos de Guinea Ecuatorial. - CRA CABU PEÑES

OVIEDO/GOZÓN 21 Jun. (EUROPA PRESS) - OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Cabu Peñes ha superado con éxito su I Cross Solidario y ha logrado la recaudación necesaria, un total de 789 euros, para sufragar una beca educativa. Esta ayuda, gestionada a través de la organización no gubernamental (ONG) EducaGuinea, permitirá favorecer la continuidad de los estudios durante todo el próximo año escolar a un alumno de Guinea Ecuatorial.

La iniciativa, que ha aunado deporte, convivencia y solidaridad, se desarrolló la pasada semana en colaboración con los colegios La Vallina y La Canal. La cita ha reunido a alumnado, familias y profesorado, y ha contado además con la colaboración de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CRA Cabu Peñes en el puesto de avituallamiento.

Desde la dirección del centro escolar han mostrado su satisfacción por la buena acogida del evento en esta primera edición y han destacado que la recaudación de los 789 euros ha sido posible gracias a la implicación de toda la comunidad educativa.

La cantidad económica, tal y como se había anunciado, será entregada este verano a EducaGuinea y se destinará íntegramente a la citada beca para cubrir los gastos del estudiante africano durante el próximo curso, favoreciendo así su continuidad educativa..