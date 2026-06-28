La creación de empresas en Asturias crece un 16% en los cinco primeros meses del año

Archivo - Instalaciones de AZSA. Imagen de empresa. Foto de archivo. - AZSA - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha valorado este domingo que Asturias mantiene el dinamismo empresarial en los cinco primeros meses del año. Entre enero y mayo se crearon en la comunidad 802 sociedades, un 16,06% más que en el mismo periodo de 2025, según la consultora Informa D&B. Este dato tiene especial relevancia porque el año pasado Asturias alcanzó el número más elevado de creación de empresas desde 2016, con 1.565.

Esta evolución sitúa al Principado como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento relativo en la constitución de empresas, solo por detrás de La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana, tal y como ha indicado el Ejecutivo autonómico.

El dato confirma la tendencia positiva ya registrada en el primer trimestre y refuerza la fortaleza empresarial de la comunidad. Hasta marzo se habían constituido 515 empresas, un 28,43% más. La actualización hasta mayo eleva esa cifra hasta las 802 nuevas sociedades y mantiene a Asturias por encima de la media nacional, que avanzó un 13,20%. Estos datos pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.informa.es/sala-comunicacion/estudios

Los nuevos negocios también nacen con mayor capacidad inversora. El capital inicial de las sociedades constituidas en Asturias alcanzó los 25,9 millones hasta mayo, un 11,37% más que en el mismo periodo de 2025. En el conjunto de España, la inversión en capital superó los 3.163 millones, con un incremento del 20,26%.

En cuanto a los datos mensuales, en mayo se crearon 147 sociedades en Asturias. Aunque esta cifra supone un descenso del 9,26% respecto al mismo mes del año pasado, el balance acumulado del ejercicio sigue siendo positivo: 111 empresas constituidas más que entre enero y mayo de 2025.

Por actividades, en mayo se mantuvo la evolución de los últimos meses donde los sectores tradicionales se complementan con negocios de nueva creación en ámbito más dinámicos: construcción y sector inmobiliario (40); hostelería (25); comunicaciones (14); servicios empresariales (13); intermediación financiera (12) o industria (10).

Además, el comportamiento de las disoluciones también ofrece señales favorables. En mayo se disolvieron 21 sociedades, un 36,36% menos que hace un año. Y en el acumulado de 2026 la diferencia entre constituciones (802) y disoluciones (257) es claramente positivo, con un saldo neto favorable de 545 sociedades. Este dato refleja la capacidad de la economía para seguir generando actividad empresarial en un contexto nacional de crecimiento.