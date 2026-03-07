El creador de contenidos Alexsinos será el pregonero de El Bollo 2026. - CUENTA INSTAGRAM ALEXSINOS

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de El Bollo 2026 ya cuentan con pregonero. El creador de contenido avilesino Alexsinos será el encargado de leer el tradicional pregón que da inicio a las fiestas el próximo 5 de abril a las 12:00 horas, en el escenario instalado junto al Ayuntamiento en la plaza de España.

Alexsinos nació hace 40 años en el barrio de Versalles y se mudó por trabajo a Madrid donde estudió Publicidad y Relaciones Públicas. A raíz de la pandemia comenzó su crecimiento como creador de contenidos y gracias a su característica máscara, con la que se dirige a sus seguidores en las redes sociales, se popularizó convirtiéndolo en uno de los creadores de moda a nivel nacional, llegando a formar parte en 2023 de la lista de Forbes del Best Content Creators.

Con más de 260.000 seguidores en Instagram, Alexsinos se ha hecho viral por comentar la actualidad con toques de humor y un lenguaje propio, donde en sus chistes nunca faltan los guiños locales a su Avilés de nacimiento.

Para Alexsinos ser el pregonero de El Bollo 2026 "es una responsabilidad pero es una de las cosas que más ilusión le pueden hacer".

"Cuando me llamó el Ayuntamiento para ofrecérmelo, además de ponerme súper contento, no lloré por vergüenza, se me pusieron hasta los pelos de punta. Yo que nací en el Hospital San Agustín, me crié en Versalles, fui al Carreño Miranda y quién me iba a decir a mi que iba a ser pregonero de las fiestas de El Bollo, me lo dicen y no me lo creo. Estoy súper agradecido y deseando que llegue el día para veros a todos allí y pasarlo bien contándoos todo lo que os quiero contar", dijo.