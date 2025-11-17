Crece un 8,26% en Asturias el número de usuarios del transporte público por carretera

Archivo - Entrada a Oviedo, desde un autobús - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El transporte público por carretera ha crecido un 8,26% en los diez primeros meses del año, según el balance del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). Hasta octubre se registraron 49.548.372 viajes, de los cuales el 62,3% se validaron con la tarjeta ConeCta, que permite moverse por toda Asturias en transporte público por un máximo de 30 euros al mes.

Los últimos datos revelan que en estos momentos se benefician de los descuentos de ConeCta 391.600 personas, según han informado desde el Gobierno asturiano.

Más de 13.400 asturianos han solicitado el título del consorcio en el último mes. Así, en comparación con el mismo período del año pasado, los trayectos abonados con ConeCta crecieron un 10,2% hasta octubre.

Respecto al balance del mes pasado, el CTA registró 5.431.908 viajes en transporte urbano e interurbano, el 73 % de ellos validados con la tarjeta autonómica. Esta cifra representa un 6,5% más que en octubre de 2024.