Cristina Vega (PP) deja el Parlamento asturiano tras aprobar una oposición

Archivo - La diputada del PP en la Junta General Cristina Vega. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Cristina Vega, ha anunciado que este martes dejará el acta de parlamentaria. El motivo, según ha explicado ella misma a través de redes sociales, es que ha aprobado una oposición de ámbito nacional, ha entrado en una bolsa de interinidad y tiene ahora que incorporarse a su nuevo trabajo, que resulta incompatible con su labor como parlamentaria.

"Lo hago con tristeza, porque esta etapa ha significado mucho para mí, pero también con la tranquilidad de haber actuado desde la responsabilidad", ha asegurado Vega en un mensaje recogido por Europa Press.

Vega, no obstante, seguirá como concejal en Cangas del Narcea, por ser compatible, y el espacio desde el que seguirá trabajando por su concejo.

En su mensaje, la aún diputada 'popular' ha dado las gracias "de corazón" al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al que se ha referido como "compañero de batallas cuando ambos fuimos diputados del occidente" por su apoyo, su confianza y por haber compartido camino en la defensa de su tierra.

Finalmente, Cristina Vega, que lleva más de seis años como diputada, ha mostrado su satisfacción por haber conseguido avances como la UVI móvil del Hospital Carmen y Severo Ochoa, si bien ha lamentado no haber logrado "algo tan justo y tan necesario como la autovía del suroccidente.

"Seguiré apoyando a mi partido, porque el compromiso no depende de un cargo. No es un hasta luego. Es un hasta siempre", ha concluido. Tras la renuncia de Vega, la siguiente en la lista del PP por el occidente es la concejal de Tapia de Casariego Salomé Sánchez.