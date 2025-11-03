El criterio para optar a un inmueble de 'Alquilámoste', en base a los ingresos y por estricto orden de entrada

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos que quieran optar a un alquiler del programa 'Alquilámoste' que activará el Gobierno asturiano tendrán que cumplir el requisito de tener unos ingresos de entre 2 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (entre 16.800 y 63.000 euros). A partir de ahí, la prioridad se establecerá por estricto orden de entrada en la inscripción del programa.

Así lo han explicado en una rueda de prensa los impulsores del programa, encabezados por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico. En la comparecencia han ofrecido distintos detalles del programa, si bien no han querido aún ofrecer fechas concretas en relación a cuándo podrá abrirse el plazo para inscribirse, tanto para propietarios como para inquilinos. "Cuanto antes", han repetido.

Junto a Zapico han participado en la rueda de prensa el director general de Vivienda de Asturias, Jesús Daniel Sánchez, y el jefe de servicio del Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo.

De momento, este miércoles se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el decreto que regula el mencionado programa. A partir de ahí, la Consejería tiene que publicar una resolución de ejecución del programa, que fijará las zonas y las viviendas para alquilar. Eso determinará el número máximo de viviendas a incorporar por concejo y los criterios de distribución territorial.

Con el programa 'Alquilámoste' el Gobierno de Asturias busca sacar viviendas vacías para que puedan ser alquiladas. Para ello ofrece garantías a los inquilinos. Se hace cargo de todo durante siete años y se compromete a devolver el inmueble en perfecto estado.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

En cuanto a las personas que alquilan, Zapico ha querido dejar claro que este programa no va dirigido a personas que están en situación de vulnerabilidad, sino a todos aquellos trabajadores que no tenían ayuda alguna y que están sufriendo las consecuencias del incremento de los precios del alquiler.

Respecto a las críticas de algunos colectivos que tildan de 'neoliberal' el programa, Zapico ha reiterado que este programa no va dirigido a personas en riesgo de exclusión social, que ya cuentan con otros instrumentos para intentar arrendar una vivienda en Asturias (Bono Joven, Ayudas al alquiler, Urgencia/Emergencia).

"Encontrábamos una franja de la población en la clase trabajadora que no está en exclusión, pero que tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible y adecuada", ha dicho. A ellos va destinado 'Alquilámoste', además de a los propietarios que quieran garantías para arrendar sus casas.

TRÁMITES

De esta forma, los ciudadanos interesados en este tipo de alquiler y que cumplan el requisito de cobrar entre 16.800 y 63.000 euros deberán inscribirse previamente para optar a una vivienda.

La gestión la realizará la empresa pública Viviendas de Asturias (Vipasa). Las personas solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de ingresos y demás requisitos (como declaraciones del IRPF, nóminas o certificados de pensiones).

A partir de ahí, las viviendas que hayan entrado en el sistema se adjudicarán "por orden riguroso de solicitud" y conforme a la dipsonibiliad. Vipasa ofrecerá la vivienda al solicitante, que dispondrá de 10 días hábiles para aceptarla. Tras la aceptación, la Consejería dictaría la resolución de adjudicación y se firmaría el contrato de arrendamiento.

Si el solicitante rechaza tres veces seguidas viviendas quedará excluido de la lista durante seis meses. Luego podrá volver a inscribirse.

La renta se fija de acuerdo con el informe técnico de valoración de la vivienda emitido por Vipasa, aplicando una reducción mínima del 10 % sobre el canon abonado al propietario, para garantizar un alquiler inferior al valor de mercado.

Además, el Decreto establece que la suma de la renta y, en su caso, de los gastos repercutidos (como el IBI) no podrá superar el 30 % de los ingresos de la persona arrendataria o de su unidad de convivencia. De este modo, el programa asegura que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.

'Alquilámoste' ofrece a los inquilinos viviendas en condiciones adecuadas y con mantenimiento garantizado; precios moderados y estables; procedimientos transparentes de adjudicación y actualización de rentas; y asistencia y gestión integral por parte de Vipasa.