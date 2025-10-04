El crucero Silver Dawn hace escala en Gijón este sábado

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El crucero Silver Dawn hará escala este sábado en El Musel. Perteneciente a la compañía estadounidense Silversea, cuenta con 212,8 metros de eslora y 6,7 metros de calado y tiene capacidad para 596 pasajeros y 411 tripulantes.

El Silver Dawn dispondrá de un servicio de información turística en el Puerto y autobuses lanzadera para llegar al centro de la ciudad, con parada frente al Museo del Ferrocarril. Ambos servicios son cortesía del Ayuntamiento de Gijón, según ha informado la Autoridad Portuaria en nota de prensa.

El barco partió de Southampton (Inglaterra) el sábado pasado y llega a Gijón tras haber hecho escala en Saint-Malo y Burdeos (Francia) y Bilbao. A las 22.00 horas partirá con destino Vigo para después continuar hacia Oporto y Lisboa (Portugal), donde finaliza su itinerario, el próximo 9 de octubre.

Está previsto que el Silver Dawn regrese al puerto de Gijón una vez más esta temporada. Será el martes, 28 de octubre.