El crucero Spirit of Discovery llega este lunes a Gijón

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barco Spirit of Discovery, de la compañía Saga Cruises, hará este lunes escala en Gijón. El crucero, que tiene 236 metros de eslora y 7,2 metros de calado, tiene programado el atraque para las 8 de la mañana. Actualmente navega con 965 pasajeros, la mayoría de ellos británicos, y 505 tripulantes.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Gijón, el Spirit of Discovery será recibido por un grupo folclórico, que actuará a pie de barco.

Además, los turistas tendrán a su disposición un servicio de información turística, en el propio muelle, y habrá autobuses lanzaderas hasta el centro de la ciudad, con parada en el Museo del Ferrocarril.

Ambos servicios son cortesía del Ayuntamiento de Gijón. Los cruceristas tendrán ocasión de participar en alguna de las excursiones ofrecidas, que les permitirán conocer Avilés, Oviedo y Gijón, con posibilidad de visitar un llagar.

Este barco partió de Dover (Inglaterra) el 29 de septiembre y ya ha hecho escala en la Rochelle y Burdeos (Francia); Santander; Lisboa y Oporto (Portugal) y Coruña. A las cinco de la tarde zarpará con destino Portsmouth (Inglaterra), donde finalizará el viaje, el 1 de octubre.