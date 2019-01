Cs defiende que el turismo sea un sector estratégico para Asturias por su capacidad transversal de crear empleo

Publicado 24/01/2019 20:28:43 CET

OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Portavoz de Ciudadanos (Cs) en Asturias, Ignacio Prendes, y el diputado de la formación en la Junta General del Principado Armando Fernández Bartolomé han mantenido este jueves una reunión con la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2019 y han defendido la necesidad de que el turismo sea un sector estratégico para Asturias "por su capacidad transversal de crear empleo".

Prendes considera "vital" trabajar en tres ejes: "conectividad, no solo en rutas áreas y transportes sino en el acceso a redes digitales; desestacionalización, apostando por nichos de negocio aún no explotados; y la dualidad entre calidad y profesionalización porque el futuro del turismo en Asturias no está en la cantidad, en ningún caso, sino en la calidad".

Tras la "cordial" reunión mantenida, los representantes de Ciudadanos han expresado su compromiso de mantener un "diálogo fluido y constante con el sector", según indican desde el partido a través de nota de prensa.