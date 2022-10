Cs plantea rebajas fiscales y ayudas a la contratación juvenil en un decálogo de propuestas para las cuentas de 2023

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Susana Fernández, ha detallado este lunes el decálogo de propuestas trasladadas el pasado jueves por su formación al Gobierno del Principado de Asturias en la negociación de los presupuestos para 2023, que incluye deducciones y rebajas fiscales para favorecer la natalidad y la conciliación, así como ayudas a sectores productivos y de incentivo a la contratación juvenil.

Desde la formación naranja esperan que el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón analice unas medidas, que no han cuantificado pero entienden "muy asumibles", y fije fecha para un nuevo encuentro, al que Ciudadanos acudirá con espíritu "constructivo" y la confianza en que el Gobierno sea receptivo y no tenga que "rendirse a los de siempre que no aportan nada".

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Susana Fernández ha incidido en que su grupo pretende dejar atrás la "Asturias subsidiada" e incorporar a las cuentas del año que viene medidas que permitan impulsar la actividad privada y el empleo.

Hacer de Asturias un "destino fiscal atractivo" para las empresas y agilizar la puesta en marcha de la oficina de captación de inversiones en Madrid son otras de las iniciativas demandadas por Ciudadanos, así como mejorar las condiciones salariales de los docentes de la educación concertada y de los sanitarios, atender al medio rural, estimular la cultura y el deporte o reforzar el patrimonio cultural y etnográfico.

Del mismo modo, plantean solicitar un informe externo para auditar la gestión de La Labora o el Niemeyer y ver si los recursos públicos que se invierten en estos equipamientos culturales son "realmente productivos".