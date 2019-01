Cs reclama un plan extraordinario para garantizar el mantenimiento de infraestructuras ante futuros temporales

Publicado 26/01/2019 14:53:31 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos de Asturias, Ignacio Prendes, ha anunciado este sábado que su formación reclamará un plan de inversiones extraordinarias para garantizar el mantenimiento de infraestructuras y conservación de los cauces de los ríos que contribuya a evitar nuevos daños por futuros temporales.

Así, además de la petición de declaración de zona catastrófica en Asturias y Cantabria planteada por la formación en el Congreso, desde Ciudadanos consideran que ante las intensas lluvias registradas los últimos días ha faltado previsión y actuaciones de mantenimiento.

Por ello, Prendes ha adelantado que Ciudadanos pedirá la comparecencia parlamentaria del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, así como los presidentes de la Confederación Hidrográfica y de Adif, para que expliquen las actuaciones desarrolladas y las medidas a desarrollar para afrontar los daños causados por el agua e inversiones para evitar nuevos desperfectos.

Prendes, que ha reiterado las condolencias a las familias de las cuatro víctimas mortales del temporal en Asturias y a los miles de afectados por los daños materiales, ha remarcado que existe un "déficit de mantenimiento" tanto en las vías férreas como en las carreteras y los cauces de los ríos.

Así, Ciudadanos reclama un plan extraordinario y advierte de que no aceptará que se pasen la responsabilidad entre administraciones, afirmando que es "absolutamente necesario y urgente".

PRESUPUESTOS "MALOS" PARA ASTURIAS

Por otra parte, Prendes ha argumentado el rechazo de Ciudadanos al proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez señalando que son unas cuentas "malas" para España y para Asturias, que están cuestionadas por la Comisión Europea y consolidan "privilengios y desigualdad entre los españoles".

En el caso concreto del Principado, el portavoz de Ciudadanos incide en que suponen "engaño y postergación", ya que no existe un aumento de la inversión en la comunidad sino que se trata de "superponer" cuantías de actuaciones que no se llegaron a ejecutar en 2018. "Ciudadanos se opone porque es malo y consagra el olvido de Asturias, que no está en la agenda de Pedro Sánchez", ha apuntado.