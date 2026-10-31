El CSIC organiza en Asturias durante noviembre talleres, visitas y conferencias por la Semana de la Ciencia

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organiza durante el mes de noviembre distintas actividades divulgativas en Asturias con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026. La programación incluye conferencias, talleres educativos, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en varios centros de investigación de la comunidad.

Las propuestas abordarán cuestiones como la biodiversidad, la microbiología, la alimentación, los materiales avanzados, el almacenamiento de energía, el cambio climático y las ciencias marinas, con actividades dirigidas tanto a estudiantes de distintas etapas educativas como al público general.

La Delegación del CSIC en Asturias ha programado un ciclo de conferencias en el Club La Nueva España de Oviedo los días 3, 18 y 25 de noviembre. Las sesiones tratarán sobre materiales de carbono para el almacenamiento energético, nuevos materiales inspirados en la naturaleza para proteger el patrimonio y el papel de las fermentaciones en la innovación alimentaria.

Por su parte, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) ofrecerá talleres para alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato y ciclos formativos. Las actividades, con títulos como "CSI con Ciencia" y 'El ADN que comemos', permitirán acercarse al papel de los microorganismos en la alimentación y la salud. El centro también organizará visitas, jornadas de puertas abiertas y una charla sobre hábitos de vida saludables.

El Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC) celebrará talleres familiares los días 6 y 20 de noviembre y abrirá sus instalaciones al público el día 27. Además, ofrecerá conferencias sobre almacenamiento de energía, cambio climático, captura de CO2, contaminación ambiental y nuevos materiales.

En Gijón, el Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) organizará jornadas de puertas abiertas del 23 al 27 de noviembre y una conferencia sobre la ecología de la carabela portuguesa el día 24. El Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), por su parte, desarrollará entre los días 16 y 19 talleres sobre cómo se estudia la alimentación de los animales.

La programación del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC) incluirá actividades en distintas localidades, entre ellas visitas al Museo Mundo 3D, en El Entrego, y a la Unidad de Desarrollo de Materiales Multifuncionales, en Sotrondio, además de talleres y conferencias en Luarca.