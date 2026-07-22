CSIF acusa al gobierno local de Mieres de "obligar" a los trabajadores a acudir a los tribunales

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OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado este jueves al equipo de gobierno de IU en el Ayuntamiento de Mieres de no atender las reclamaciones del personal municipal y de remitir de forma sistemática a los trabajadores a la vía judicial para resolver sus conflictos laborales.

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que el Consistorio recurre las sentencias desfavorables ante instancias superiores y afirma que esa actuación ha provocado, en algunos casos, perjuicios para empleados municipales, como los relacionados con los contratos de relevo.

Asimismo, CSIF ha valorado "nefasta" la gestión municipal en materia de personal y ha pedido al equipo de gobierno que "reflexione" sobre su actuación y atienda las reclamaciones de los trabajadores antes de que lleguen a los tribunales.

Por otro lado, el sindicato ha informado de que ha solicitado al Ayuntamiento información sobre el importe abonado en concepto de costas judiciales en los últimos años, así como sobre los honorarios del despacho de abogados contratado por el Consistorio para el asesoramiento en materia de personal.