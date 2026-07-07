CSIF alerta del "elevado número de suspensos" en las oposiciones al cuerpo de maestros en Asturias

Archivo - Aspirantes durante un examen. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Educación Asturias ha alertado este martes del "elevado número de suspensos" que se han producido en las oposiciones al cuerpo de maestros en Asturias, lamentando que, según las calificaciones publicadas este lunes, son numerosos los opositores que no han alcanzado la puntuación mínima exigida para continuar con el proceso.

En una nota de prensa, el sindicato ha asegurado que no se trata de "una simple nota baja", sino que la convocatoria establece que la primera prueba se valora mediante la suma de sus dos partes, una suma que "solo puede realizarse si en cada una de ellas se alcanza el mínimo exigido".

Al estar así regulado, los opositores no pueden reclamar tras el primer examen y ya pierden la posibilidad de pasar la segunda prueba. "Se trata de una calificación con efecto eliminatorio directo", han denunciado, asegurando que CSIF ya pidió a Educación que se habilitara un "verdadero derecho de reclamación" entre la primera y la segunda prueba. La Consejería, según denuncia el sindicato, se negó "una vez más" a establecer un mecanismo eficaz que permitiera revisar una calificación antes de que el daño fuera "irreversible".

Para CSIF resulta "vergonzoso y lamentable" que las personas opositoras se vean privadas, de facto, de la posibilidad de reclamar entre ambas pruebas. El sindicato ha advertido de que el sistema actual "vacía de contenido real el derecho de reclamación". "Si existe un error material, aritmético, de transcripción, de identificación del ejercicio o de aplicación de los criterios, la persona aspirante puede quedar excluida sin posibilidad práctica de corregirlo a tiempo", han denunciado.

PROCESO URGENTE DE RECLAMACIONES

Ante esta situación, CSIF ha puesto a disposición de todas las personas opositoras que lo deseen un modelo de alegaciones y solicitud urgente de revisión de calificación y acceso al expediente y adopción de medidas provisionales.

El sindicato ha animado a todas las personas aspirantes afectadas a presentar la reclamación cuando consideren que su calificación puede estar afectada por falta de desglose suficiente de la puntuación; imposibilidad de comprobar la aplicación concreta de los criterios; ausencia de acceso a los instrumentos de corrección; error material, aritmético o de transcripción; incorrecta aplicación del mínimo exigido; o cualquier otra incidencia verificable.