CSIF alerta de la presencia de ratas en los servicios centrales del ERA

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha alertado este miércoles de la presencia de ratas en la sede de los servicios centrales del organismo de Establecimientos Residenciales para Ancianos, donde se está dando una situación "límite" debido a problemas de insalubridad, falta de espacio y sobrecarga estructural. Todos estos factores, alertan desde el sindicato, "ponen en riesgo la salud laboral y la gestión del sistema residencial".

En una nota de prensa, CSIF ha juzgado "insostenible" la situación, con una presencia "constante y alarmante" de roedores vivos en las dependencias. "También han aparecido ratas muertas en zonas de trabajo, lo que evidencia la magnitud del problema y la absoluta falta de medidas eficaces", han aseverado.

A su juicio este es un problema "grave" de salubridad que "vulnera claramente la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales". Así, explican que la exposición continuada a plagas supone un "riesgo evidente", tanto por posibles enfermedades como por el impacto psicológico que está generando esta situación.

Ante esta situación, CSIF reclama una intervención "inmediata y eficaz" de desratización integral; una "evaluación urgente" de riesgos específica sobre esta situación; información transparente a la plantilla sobre las medidas adoptadas; y garantías de que se cumplirá estrictamente la normativa de prevención de riesgos laborales.