CSIF pide al Principado que reactive las jubilaciones parciales del personal laboral tras el nuevo decreto estatal

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este miércoles al Principado de Asturias que agilice la tramitación de las jubilaciones parciales del personal laboral de la Administración autonómica tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 19/2026, de medidas urgentes en esta materia.

El sindicato ha explicado que la nueva norma estatal "desbloquea" la situación generada por el Real Decreto-ley 11/2024, que, según detalla, dificultaba en la práctica el acceso a la jubilación parcial al exigir la contratación de personal relevista indefinido a jornada completa.

En este contexto, CSIF ha valorado que "ya no existe excusa por parte del Principado de Asturias para volver a conceder la jubilación parcial que había estado bloqueada hasta ahora" y ha reclamado que se inicien "de forma inmediata" los trámites necesarios para hacer efectivo este derecho.

Asimismo, ha solicitado al Gobierno asturiano que dote los recursos presupuestarios y de personal necesarios para proceder a la contratación temporal de relevistas interinos y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

El sindicato ha señalado que el desbloqueo de la jubilación parcial llega tras una reivindicación mantenida por CSIF a nivel nacional y recuerda que recurrió por la vía judicial la regulación anterior. Según añade, la resolución concluyó que los sindicatos CCOO y UGT "no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones" y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar personal relevista "no es una herramienta adecuada".

CSIF ha insistido en que el Principado debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la jubilación parcial "y no se busquen más excusas que lo retrasen". Además, ha mencionado que no es necesario modificar el actual convenio colectivo ni esperar a la negociación del futuro convenio para aplicar esta modalidad.

Por último, el sindicato ha señalado que seguirá reclamando al Gobierno central la extensión de la jubilación parcial al personal funcionario y estatutario, cuyo acceso a esta modalidad, según ha indicado, permanece limitado desde 2012.