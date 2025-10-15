El CTA registra más de 44 millones de viajes por carretera hasta septiembre y crece un 8,2%

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha registrado un incremento del 8,2% en el número de viajes en transporte público entre enero y septiembre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 44.026.247 trayectos realizados en las líneas urbanas e interurbanas integradas en el sistema.

Solo en el mes de septiembre se realizaron 3.598.135 desplazamientos, lo que representa un alza del 25,8% en comparación con septiembre de 2024. Estas cifras respaldan la apuesta del Gobierno de Asturias por fomentar una movilidad "más sostenible", cuyo eje principal es la tarjeta Conecta, que cuenta ya con 377.825 beneficiarios, y continúa creciendo, solo en el último mes se sumaron 13.455 nuevos titulares.

El Gobierno asturiano destaca a través de una nota de prensa los datos de Gijón, donde el uso de la tarjeta en los autobuses municipales de Emtusa se ha incrementado un 150,2% en los nueve primeros meses del año. En ese periodo se realizaron 3.559.252 viajes utilizando el billete único. La cifra de personas usuarias en la ciudad asciende ya a 92.012, de las cuales 44.389 se dieron de alta entre junio y septiembre. Este aumento se produce, según destacan en la misma nota de prensa, "tras la decisión del Ayuntamiento de Gijón de renunciar a las ayudas europeas para el fomento del transporte público, al no implementar la Zona de Bajas Emisiones".

El Ejecutivo asturiano reafirma su compromiso "con una política de movilidad sostenible y transversal, concebida como un derecho para toda la ciudadanía y como una herramienta clave para la cohesión territorial y social".

