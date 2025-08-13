¿Cuánto cuesta el queso más caro del mundo? El Cabrales revalida su récord

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabrales es el queso más caro del mundo vendido en una subasta. Así lo ha certificado el organismo internacional Guinness World Records, que acaba de certificar que efectivamente es así, dando fe de que la cifra alcanzada en la puja del pasado año es la más alta alcanzada nunca por un queso en una subasta: 36.000 euros pagados por un restaurante asturiano.

Así, el queso DOP Cabrales revalida el récord que tenía en su haber. Durante estos últimos años, se han abonado cifras muy elevadas en esta tradicional puja, que se celebra cada año el último domingo de agosto en Arenas de Cabrales.

Es allí donde se subasta la mejor pieza del certamen, elegida por el jurado. Una pieza que el año pasado, en la 52.º edición del mismo, alcanzó la cifra récord de 36.000 euros, superando las pagadas en anteriores ediciones: 30.000 euros en 2023, 17.000 euros en 2022, 20.500 euros en 2019 o 14.300 euros en 2018. Todas ellas, además, desembolsadas por el mismo establecimiento.

En la subasta participan restaurantes llegados de varios puntos de España e, incluso, del extranjero, que van subiendo sus pujas para intentar alzarse con el mejor queso Cabrales del año, que el año pasado perteneció a la quesería Ángel Díaz Herrero.