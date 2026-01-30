Cuarta jornada de huelga en ENCE-Navia: Los trabajadores esperan participación masiva en la manifestación del domingo

Trabajadores de ENCE Navia durante las movilizaciones de la planta de la pastera ENCE, a 30 de enero de 2026, en Navia, Asturias (España). El comité de empresa de ENCE-Navia ha anunciado el inicio, este martes, de las siete jornadas de huelga previstas en - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de ENCE-Navia afrontan este viernes la cuarta jornada de huelga dentro de un calendario de siete días de paros y movilizaciones convocados contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 96 personas en la planta asturiana de celulosa.

La huelga, iniciada a las 6.00 horas del pasado martes, se prolongará hasta el lunes 2 de febrero a las 24.00 horas, con la vista puesta en una gran manifestación este domingo en Navia con la que los trabajadores pretenden "llenar las calles" y demostrar la unidad de la comarca del occidente asturiano frente a los despidos.

El comité de empresa insiste en que cada nueva movilización "irá en aumento" y define el ajuste laboral como "un auténtico atentado social" que busca "eliminar casi un tercio del empleo que genera la fábrica" para lograr un ahorro "irrisorio" en los costes de producción.

Además de las protestas en la calle, la plantilla ha intensificado en las últimas horas la búsqueda de apoyos políticos y sociales para frenar el ERE anunciado por la compañía. Este jueves, representantes de los trabajadores se reunieron en Oviedo con responsables de CCOO, UGT y de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), en un encuentro celebrado en la sede socialista con el objetivo de recabar el "máximo apoyo" ante lo que describen como un "drama" que amenaza el futuro laboral en una zona con "pocas alternativas" de empleo.

El presidente del comité de empresa, Javier García Zardain, denunció el "oportunismo radical" de una medida con la que, según sostiene, la empresa pretende "eliminar un tercio del empleo" en una planta que consideran rentable y competitiva y cuya celulosa definen como "la más rentable de toda Europa".

La plantilla ha recibido además el respaldo de la dirección del Partido Popular de Asturias, que este jueves mantuvo otro encuentro con el comité de empresa y cargos municipales del occidente para analizar el impacto social y económico del ajuste propuesto por la compañía. El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, trasladó un apoyo "total y sin matices" a los trabajadores de ENCE Navia y reclamó a la empresa que "dé un paso atrás" y retire el expediente, al entender que pone en riesgo el futuro de "un centenar de familias" y de toda la comarca del noroccidente.

La empresa, por su parte, mantiene que el ERE de 96 trabajadores en la biofábrica de Navia se enmarca en su Plan de Eficiencia y Competitividad del negocio de celulosa para el periodo 2026-2027, diseñado tras encadenar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas y en un contexto de elevada volatilidad de precios y aumento de costes.

El programa pivota sobre la adopción de soluciones de inteligencia artificial, la reingeniería y automatización de procesos y la racionalización operativa, cambios que, según la compañía, obligan a una "reducción ordenada" de la estructura de personal mediante despidos colectivos hasta 2027.