Cuatro jóvenes arquitectos asturianos ganan el concurso para rehabilitar La Malatería con el proyecto Dame Tira. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Dame tira', de cuatro jóvenes arquitectos asturianos, ha ganado el concurso Europan 18 para la rehabilitación del edificio de La Malatería, ubicado en Oviedo. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, destacó tras conocer el fallo este martes que "que el Gobierno del Principado tiene motivos para estar satisfecho".

Zapico se ha reunido con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a quien ha presentado la propuesta galardonada y ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómico apostó por una solución consensuada, tanto con el Ayuntamiento de Oviedo como con los colectivos vecinales y asociativos, que combinase el respeto al valor patrimonial del inmueble con un uso social para la ciudad.

A su juicio, el diálogo "sincero" con asociaciones y vecinos ha permitido alcanzar un entendimiento que ha allanado el camino para la rehabilitación del emblemático edificio.

La propuesta 'Dame tira', que servirá de base para la intervención, es obra de los arquitectos asturianos Jordi Juanola, María Fernández Herrero, Juan Burgos y Antonio Burgos, cuyo estudio, con sede en Siero, trabajará ahora con la Dirección General de Vivienda para redactar el proyecto definitivo.

Así, en La Malatería está previsto construir al menos 30 viviendas destinadas íntegramente al alquiler asequible. Durante el próximo año se desarrollará la redacción técnica del proyecto y, una vez finalizada, el Gobierno de Asturias licitará la actuación.

Aunque el consejero ha preferido no concretar la fecha de inicio de los trabajos sobre el terreno, sí ha avanzado que el objetivo es que comiencen antes de que finalice la legislatura.

La Dirección General de Vivienda propuso el año pasado a Europan el edificio del antiguo albergue ovetense como posible emplazamiento para el concurso, que resultó seleccionado, junto con otras siete localizaciones de España, entre los 47 proyectos finalistas para el certamen, procedentes de doce países europeos.

A este emplazamiento se presentaron 25 propuestas de equipos de toda Europa, de las que seis fueron preseleccionadas en un primer corte.