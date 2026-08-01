Cuatro personas resultan heridas en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Villaviciosa

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en el alto de Ambasvías. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este sábado en una colisión entre un turismo y una furgoneta registrada en la carretera N-632, a la altura del punto kilométrico 43, en el concejo de Villaviciosa.

El accidente tuvo lugar sobre las 14.10 horas y los cuatro heridos fueron evacuados al Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, donde permanecen pendientes de valoración médica, según ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia del siniestro, la N-632 permaneció cortada a la circulación en ese tramo hasta las 15.20 horas para facilitar la retirada de los vehículos implicados. El corte no afectó al tráfico de la Autovía del Cantábrico (A-8), donde se informó a los conductores del desvío hacia Villaviciosa por la salida 353, la misma que da acceso a la playa de Rodiles.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de los destacamentos de Tráfico de Gijón y efectivos del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca.