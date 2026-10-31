Cudillero entra en el 'top 10' de los pueblos más visitados de España en 2026

Archivo - Cudillero, turismo en Asturias. Faro y Puerto de Cudillero. Playa del Óleo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cudillero ocupa el sexto puesto en la clasificación de los pueblos más visitados de 2026 de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que encabeza Santillana del Mar (Cantabria), seguida de Comillas (Cantabria) y Albarracín (Teruel). La lista se elabora a partir de las visitas registradas por los usuarios de la aplicación oficial de la entidad entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

El ranking incluye diez localidades de la red y sitúa a Cudillero como la única representante asturiana. Tras los tres primeros puestos figuran Potes (Cantabria), Peñíscola (Castellón), Cudillero, Chinchón (Madrid), Lerma (Burgos), Aínsa (Huesca) y La Alberca (Salamanca).

La asociación distingue esta clasificación de la de los pueblos mejor valorados, que se basa en las puntuaciones de los viajeros. En este caso, el orden responde a las visitas registradas mediante la aplicación, tanto las detectadas al llegar a cada localidad como las anotadas manualmente por los usuarios, por lo que no representa el volumen total de turistas de cada municipio.

Santillana del Mar recibió el reconocimiento como Pueblo Más Visitado de 2026 durante la cena de gala de la XIV Asamblea Nacional de la asociación, celebrada el pasado sábado 24 de octubre en Alcúdia (Mallorca). Los pueblos distinguidos recibirán también un reconocimiento en FITUR 2027, en Madrid.