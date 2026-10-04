Cuervas-Mons (PP) acusa a Barbón de ser el "verdadero culpable" de la falta de vivienda pública y privada en Asturias

Archivo - Diputado del PP asturiano José Agustín Cuervas-Mons durante un Pleno. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha acusado este sábado al presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), de ser el "verdadero culpable" de la falta de vivienda pública y privada en la comunidad autónoma. "No está en condiciones de hablar de vivienda, ni de ponerse como ejemplo", ha señalado.

Cuervas-Mons ha recordado que "Asturias es la comunidad autónoma donde más ha subido el precio de la vivienda tanto para venta como para alquiler". En una nota de prensa, el parlamentario del PP ha afirmado que "la realidad es que Barbón en materia de política de vivienda tiene un cero, un suspenso absoluto" ya que, según Cuervas-Mons "es el verdadero culpable de que no haya vivienda pública y de que tampoco haya vivienda privada". El verdadero culpable es el Gobierno que no ha hecho nada en todo este tiempo", ha apostillado.

El diputado 'popular' ha apuntado que, en su primera legislatura, Barbón "ha entregado cero viviendas". "Y ahora, al final de la segunda, cuando se acercan las elecciones, es cuando les entran las prisas y empiezan a prometer viviendas", ha criticado Cuervas-Mons, quien ha añadido: "Ahora promete que va a haber 1.500 viviendas antes de que acabe la legislatura. Vamos a ver cómo, porque yo, desde luego, no me lo creo".

El parlamentario del PP ha tachado de "inmoral" que el Gobierno del Principado cuente con un parque público de más de 9.000 inmuebles, de los que "634 están vacías, sin ocupar y sin arreglar". Por ello, ha exigido a Barbón que "lo primero que tiene que hacer es arreglar esas viviendas y ponerlas a disposición de los asturianos".

Cuervas-Mons ha tildado a la empresa pública Vipasa como "el peor casero de Asturias" y ha denunciado que mantiene "muchos bloques de vivienda pública abandonados, con familias que están sufriendo problemas de humedad y problemas estructurales en un montón de edificios". Además, ha criticado que "en algunos de esos edificios que están hechos polvo, están subiendo la renta a los inquilinos".

En relación con esto, Cuervas-Mons ha recordado el desahucio paralizado la pasada semana en Gijón por el juzgado a una mujer con una hija de nueve años en un inmueble de Vipasa. "¿Ese desahucio es distinto al de Maricarmen? ¿Es distinto porque lo hacen ellos? ¿Ellos son un fondo buitre?", se ha preguntado, concluyendo que Barbón tiene "un suspenso absoluto" y es "el verdadero culpable de que no haya vivienda pública y de que tampoco haya vivienda privada".

CRÍTICAS A LA LEY DE VIVIENDA

Por último, el diputado del PP se ha referido a la Ley de Vivienda del Principado de Asturias, señalando que lleva "paralizada un montón de tiempo por las cuitas entre la consejería del señor Zapico y el Gobierno de Barbón y la señora Tomé". A su juicio, se trata de una norma que "va en sentido contrario a la solución del problema".

"Ayer todavía nos decían que van a incluir en esa ley medidas de unos decretos que ha rechazado el Congreso de los Diputados. El Gobierno de Asturias es rehén de la señora Tomé, que tiene la ley parada", ha concluido.