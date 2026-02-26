Cuervas-Mons (PP) acusa al Gobierno asturiano de utilizar el CIT para colocar cargos de su partido

Archivo - El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en un pleno de la Junta General. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha cargado este jueves contra el proceso de selección de la directora del Centro de Innovación Territorial (CIT) del Principado de Asturias, calificando de "escándalo monumental" la contratación de una exconsejera del Gobierno autonómico. Ha acusado al Ejecutivo de utilizar el proceso para "colocar de nuevo a una compañera de partido con un sueldo millonario".

Cuervas-Mons ha cuestionado en comisión parlamentaria los criterios y la transparencia del procedimiento, señalando que "la Consejería de Presidencia, que coordina el CIT, no sabía nada" del proceso y ha criticado que "el órgano de selección estuviera presidido por un alcalde del PSOE con mayoría de cargos socialistas" --haciendo referencia a la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y a su presidente--.

Según el diputado, cuatro candidatos concurrieron a la convocatoria, de los cuales tres fueron excluidos por no cumplir los requisitos de las bases. "Uno carecía de la titulación universitaria exigida y los otros dos no contaban con la experiencia profesional requerida", ha recordado. Cuervas-Mons ha explicado que el anuncio del proceso solo permitía la presentación de candidaturas durante diez días naturales, que los criterios de selección fueron "arbitrarios" y que la convocatoria estableció limitaciones en las titulaciones; siendo Graciela Blanco la única que cumplía las exigencias.

Por su parte, la consejera Gimena Llamedo ha defendido la actuación del Gobierno y ha asegurado que "no se dio ningún criterio ni ninguna indicación" desde su consejería para la selección del personal. Ha explicado que el CIT se impulsa de la mano del Reader, y que las bases y los criterios de titulaciones y experiencia fueron definidos en el marco de la junta directiva de esa red.

Llamedo ha insistido en que el Ejecutivo autonómico actuó conforme a la normativa vigente y que la coordinación del CIT se realizó de manera transparente, subrayando que el centro forma parte de una red de 23 CIT en España.

Por su parte, el presidente de la Reader y alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, que ha comparecido en la Junta General a petición del PP, ha destacado que "el mensaje que debemos de transmitir, y yo es uno de los que transmito, es que no puede ser que una persona que haya pasado por la política no pueda tener una carrera profesional en cualquier ámbito".