Cuervas-Mons (PP) dice que en Asturias hay "aires de cambio" frente a un Barbón (PSOE) "acabado"

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PP de Asturias, José Cuervas-Mons, ha dicho este lunes en una rueda de prensa que en Asturias se constata que existen "aires de cambio" para poner fin a años de gobiernos socialistas. Según ha afirmado en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, el actual presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, está "acabado".

Cuervas-Mons ha explicado que ya cuentan con candidaturas en 70 municipios de Asturias, en los que 37 se estrenan. Además, de esa cantidad 26 son mujeres.

El representante del PP ve a Barbón "preocupado" por el PP y le ha respondido que su partido goza de "buena salud" después de la llegada del nuevo candidato a la presidencia del Principado, diego Canga, que ha conseguido "unidad y trabajo en equipo sin fisuras".

Además de "acabado", Cuervas-Mons ha dicho que los asturianos se están dando cuenta de que Barbón "no es fiable" porque no asume responsabilidades y siempre recurre a "excusas". Según Cuervas-Mons, el presidente asturiano "no se cansa de repetir promesas que ya hizo en 2019 con todo desparpajo".

Por último, Cuervas-Mons ha criticado la visita que realizó este sábado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y en la que destacó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había invertido en cinco años un 30% que el anterior gobierno de Mariano Rajoy.

"¿En qué?", se ha preguntado el representante del PP, que ha dicho que Asturias es la comunidad autónoma que menos crece económicamente, la que tiene más paro, de la que más emigran sus habitantes y que cuenta con más infraestructuras pendientes. "Hay múltiples incumplimientos del Gobierno central, no sé cómo se atreve a venir y decir que estamos fenomenal", ha lamentado el portavoz de campaña del PP de Asturias.