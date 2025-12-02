Cultura celebra las 'Xornaes de la Música Tradicional Asturiana' del 8 al 11

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, en la presentación de la programación de las Xornaes de la Música Tradicional Asturiana, en la Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón). - PRINCIPADO DE ASTURIAS

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este martes la programación de las Xornaes de la Música Tradicional Asturiana, un encuentro que se celebrará en la Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, del 8 al 11 de este mes.

El evento está promovido y financiado por el Principado para difundir esta manifestación artística y abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre su importancia, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Gutiérrez ha destacado que estas expresiones culturales constituyen "un pilar fundamental sobre el que se sustenta la identidad asturiana".

Por ello ha incidido en la necesidad de preservarlas, por ejemplo, a través de los expedientes iniciados para declarar Bienes de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial la cultura asturiana de la gaita, les mazcaraes d'iviernu, el teatro costumbrista o les dances tradicionales, que se suman a las ya reconocidas, como la misa de gaita, la asturianada, los bolos o la cultura sidrera asturiana, esta última Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Estas jornadas, organizadas en colaboración con la asociación Conceyu de la Gaita, reunirán a más de 260 participantes, entre intérpretes, investigadores y docentes, con el objetivo de fortalecer este tipo de expresión musical y ampliar su proyección social y su transmisión.

El primer día se centrará en la historia y evolución de las escuelas de música popular, los modelos europeos y los retos actuales, y ofrecerá un encuentro de agrupaciones que mostrará la vitalidad de estas manifestaciones en Asturias.

Para ello, contará con la participación de músicos como Carlos Núñez, Xuacu Amieva, Pedro Pangua, José Ángel Hevia y Santi Caleya, y de expertos como Lisardo Lombardía y el presidente de la confederación de gaiteros bretones, Maïna Daouphards.

La segunda jornada se centrará en la fabricación de gaitas y en las principales líneas de investigación en curso, antes de la muestra internacional Gaites del mundu, que contará con las actuaciones de intérpretes de Asturias, Galicia, Escocia, Bélgica e Italia.

El programa finalizará con el concierto de clausura a cargo de la Banda Gaites Llacín, que presentará su disco Resollu. La entrada para todas las actividades será libre y gratuita previa inscripción en https://goo.su/0bUKt

PRESUPUESTO DE 2026

Por otro lado, la consejera ha explicado que la protección y difusión de la cultura tradicional constituye una de las líneas estratégicas de su departamento, que ya cuenta con un circuito propio dentro del programa Asturies, Cultura en Rede.

Gutiérrez se ha referido a los datos publicados recientemente por la Fundación SGAE sobre la evolución del sector musical en la comunidad, que alcanza un 32,6% más de conciertos que antes de la pandemia, un 20,6 por ciento más de asistentes y un 77,1 por ciento más de recaudación.

Además, ha considerado significativa "la tendencia más positiva en Asturias, precisamente, la de la música popular", que de 2023 a 2024 aumentó un 9,1 por ciento el número de recitales, un 16,6 por ciento las entradas vendidas y un 26,2 por ciento la recaudación.

"Esta es una tendencia sobre la que debemos y queremos seguir trabajando, y estas jornadas, así como el proyecto de presupuestos para 2026, van a marcar la senda para avanzar", ha resaltado.

Además, el presupuesto de la Consejería para 2026 incluye la primera convocatoria de ayudas a la difusión de la cultura tradicional por un importe de 100.000 euros, nuevas líneas de apoyo para reforzar la actividad específica de las escuelas de este tipo de música, tanto municipales como promovidas por asociaciones, por valor de 200.000 euros.

Otras de las novedades incluidas en los próximos presupuestos son los Premios de Cultura Tradicional, que buscan reconocer a las personas y entidades que destaquen por su trabajo para preservarla, y la celebración en Oviedo del Festival Internacional de Máscara Ibérica, que se organiza con éxito desde hace 15 años en Portugal y que por primera vez se realizará fuera del país vecino. Cultura destinará 85.000 euros para su organización.