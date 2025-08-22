Cultura destina 89.522 euros a la conservación del castro Os Castros, en Taramundi.

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS9

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el alcalde de Taramundi, César Villabrille, firmaron este jueves en la sede del consistorio un convenio de colaboración para la conservación del castro de Os Castros, con una inversión de 89.522,18 euros por parte del Gobierno de Asturias.

Este convenio se enmarca en el Plan de la Cultura Castreña impulsado por la consejería, y permitirá ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación en el yacimiento, incluyendo la pasarela peatonal, paneles informativos y balizas.

También se llevarán a cabo actuaciones de mejora del entorno y del acceso al castro, mediante la eliminación de edificaciones anexas sin valor arqueológico, con el objetivo de optimizar la visibilidad y la estética del conjunto.

Además, la consejera anunció que, durante el periodo de ejecución del convenio, se iniciará la tramitación formal para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) - de Os Castros y de la cercana fragua romana de A Veiga de Escouredo, tras haber recibido el visto bueno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y haberse completado los estudios técnicos necesarios.

Este año se cumplen 25 años desde las primeras excavaciones arqueológicas en Os Castros, iniciadas en el año 2000. Para conmemorar esta efeméride, la consejería y el Ayuntamiento de Taramundi preparan una programación especial, que incluirá una jornada científica en el concejo de Taramundi que se complementará con visitas al Museo Arqueológico de Asturias centradas en los materiales procedentes del concejo taramundés, la reedición de publicaciones y la puesta en valor de los principales hallazgos y estudios realizados en el concejo.