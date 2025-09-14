Cultura, diversidad e inclusión del 16 al 21 de septiembre en DiversAvilés

OVIEDO/AVILÉS 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

En Avilés, cultura, diversidad e inclusión van de la mano y, del 16 al 21 de septiembre, DiversAvilés será la mejor muestra de ello. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, presentó esta semana una programación que incluye propuestas de cine, teatro, música, exposiciones, talleres, encuentros y conferencias para celebrar la diversidad desde la participación y el acceso universal a la cultura en todas sus disciplinas.

Una programación que cuenta con la participación de 2 premios Goya: Telmo Irureta, premio al mejor actor revelación en 2023, protagonista de 'Sexpiertos', una función sobre el amor, el sexo, la soledad y los prejuicios que clausurará el Festival DiversAvilés el domingo 21. Y Pascal Kleiman, Goya 2009 al mejor Corto Documental: 'Héroes, no hacen falta alas para volar', único DJ que pincha con los pies y que ofrecerá una sesión en la Factoría Cultural junto a Sandy Love.

Será el viernes 19 a las 22:00 horas. El jueves 18 de septiembre, en la Casa de Cultura, el conocido como 'hombre de Titanio', Paul Montiel, compartirá su experiencia de vida en una charla titulada Rendirse no es una opción. Antes, el miércoles 17, habrá un encuentro con Belén González del Amo y Emilio Barrachina en la Factoría Cultural. Belén, actriz invidente desde su infancia, explicará cómo afronta los retos asociados con su discapacidad visual. También ofrecerán un encuentro Antonio Centeno e Inma Ruiz de Lezama, para hablar de la sexualidad de las personas con diversidad funcional.

Habrá una ruta accesible que partirá desde la Casa de Cultura hasta el Conservatorio Municipal Julián Orbón, el martes 16 de septiembre, y cinco talleres: Braille, Lenguaje de signos, Dj y Zumba, que se desarrollarán en la Factoría Cultural, con inscripciones gratuitas en el teléfono 985 54 86 17.