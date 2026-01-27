Cultura edita el 'Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra', referencia para la preservación del patrimonio sidrero

Cultura edita el `Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra' para difundir el universo lingüístico de la cultura sidrera - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este martes en el Muséu de la Sidra d'Asturies, en Nava, el 'Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra', una obra del escritor y filólogo Xuan Xosé Sánchez Vicente que se consolida como referencia fundamental para la preservación y transmisión del patrimonio sidrero asturiano.

El diccionario se publica tras el reconocimiento mundial de la cultura sidrera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco. un hito que sitúa este legado en el mapa internacional y refuerza el compromiso institucional con su protección y difusión.

La edición del volumen se enmarca en el Programa plurianual de acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera asturiana, que reúne más de un centenar de medidas orientadas a fortalecer, visibilizar y garantizar la transmisión de este patrimonio inmaterial.

La obra configura un mapa léxico que recoge, además del vocabulario, saberes y expresiones tradicionales, técnicas y oficios que conforman una forma de entender el territorio y su cultura.

Con una tirada inicial de 2.500 ejemplares, la consejería distribuirá el diccionario en los principales equipamientos culturales del Principado, así como en espacios vinculados a esta tradición ancestral. El objetivo es asegurar un acceso amplio y directo a un recurso que combina valor divulgativo, educativo y patrimonial.

El Diccionariu reúne un centenar de páginas dedicadas al léxico tradicional asociado a la manzana, al cultivo de los pumares y a los procesos de elaboración de la sidra.

Incorpora un amplio repertorio de variedades de manzana, más de un centenar de ellas debidamente documentadas y, en muchos casos, vinculadas a la Denominación de Origen Protegida Sidra d'Asturies, lo que evidencia la riqueza y diversidad de este patrimonio.

Se incluyen también descripciones detalladas de los útiles, las técnicas y los procedimientos propios del llagar, desde la mayanza inicial hasta el escanciáu final, lo que muestra la complejidad de un saber transmitido durante generaciones.

El libro, además, recoge una terminología extensa de los oficios que históricamente dieron forma al ciclo sidrero y que hoy forman parte de la memoria cultural del territorio. A ello se suma un conjunto de refranes, expresiones y fórmulas tradicionales que refleja la visión cultural, social y simbólica de esta bebida en la vida cotidiana y su contribución establecer identidades, relaciones y modos de entender el paisaje.