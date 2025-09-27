Cultura entrega el lunes el XXIV Premio 'Emilio Alarcos' de Poesía

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturaino entregará este lunes el XXIV Premio Emilio Alarcos de Poesía en un acto en el que se rendirá homenaje al filólogo con un recital poético. El evento tendrá lugar a las 17.30 horas en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en Oviedo, con entrada libre hasta completar el aforo.

Durante el mismo, se procederá a la lectura del fallo del jurado y a la presentación por parte del poeta asturiano Javier de Almuzara del libro ganador de la edición anterior, 'El pan y la palabra', del poeta Sergio García Zamora, que asistirá al evento.

Como en otras ocasiones, se celebrará también un recital poético en honor a Emilio Alarcos, en el que participarán los integrantes del jurado, que está presidido por el poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca, y compuesto por destacadas figuras del ámbito literario y académico: Josefina Martínez Álvarez, Luis García Montero, Carlos Marzal, Araceli Iravedra, Olvido García Valdés y Jesús García Sánchez. Actúa como secretario Carlos Gil de Gómez.

Este premio, convocado anualmente por la consejería, reconoce obras originales e inéditas escritas en castellano, con una extensión mínima de 500 versos, y cuenta con una dotación económica de 6.200 euros. El galardón rinde homenaje al académico Emilio Alarcos Llorach, figura clave de la lingüística y la crítica literaria en España.

El reconocimiento forma parte del compromiso del Gobierno de Asturias con la promoción de la cultura y el pensamiento crítico, en un entorno que celebra la palabra como herramienta de expresión, reflexión y transformación social, según han informado desde el Gobierno asturiano.