Cultura firma un convenio con el Ayuntamiento para equipar la Casa de la Música

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha firmado y la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, han firmado este jueves un convenio de colaboración para financiar el equipamiento de la Casa de la Música. El Principado destina 178.150 al espacio.

Esta cuantía, financiada con cargo a los presupuestos autonómicos de este año, permitirá dotar al centro del mobiliario y el material necesario para iniciar su actividad.

La Casa de la Música es el resultado de una intervención integral sobre el edificio municipal polivalente, que se encontraba deteriorado por el paso del tiempo. La rehabilitación del inmueble ha implicado la mejora de su eficiencia energética, ajustándose a los estándares del sistema 'Passivehauss'