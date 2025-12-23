Cultura firma un convenio con Bimenes para financiar la creación de un local multiusos y una pista deportiva cubierta

Vanessa Gutiérrez y Aitor García - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha firmado este martes con el alcalde de Bimenes, Aitor García, un convenio de colaboración para financiar con 312.404 euros la construcción de un local multiusos y una pista deportiva cubierta en el concejo.

La suscripción del documento se ha celebrado en el ayuntamiento, en Martimporrra y busca dotar al concejo de un equipamiento moderno y funcional que impulse la práctica deportiva y la vida comunitaria.

La actuación permitirá rehabilitar una estructura inutilizada, concebida originalmente para albergar una piscina, y transformarla en un espacio polivalente con salas multiuso y pista cubierta. Cultura encargó en 2024 la redacción del proyecto que ahora permitirá la recuperación y uso de la instalación a través del convenio firmado.

El proyecto incluye trabajos de impermeabilización, adecuación de cubiertas, instalación de claraboyas para mejorar la iluminación natural y creación de zonas funcionales para actividades deportivas y culturales. Esta intervención contribuirá a la sostenibilidad mediante el aprovechamiento del patrimonio municipal, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.