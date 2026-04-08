Cultura impulsa la cuarta edición de 'Palabra Viva' para fomentar el intercambio cultural

Cartel del ciclo 'Palabra Viva'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte inaugura este miércoles la cuarta edición de 'Palabra Viva. Encuentros en la Biblioteca de Asturias', un programa organizado por la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala para fomentar el intercambio cultural y reforzar su oferta de actividades dirigidas al público adulto.

La primera sesión tendrá lugar hoy, a las 19.00 horas, en el salón de actos de las instalaciones de El Fontán, en Oviedo, con una charla entre las escritoras Berta Piñán y Raquel Presumido sobre La literatura de lo rural en el siglo XXI.

Esta nueva edición propone una reflexión plural sobre la creación literaria a partir de enfoques diversos que van desde el homenaje a generaciones fundamentales, como la del 27, hasta el análisis de formatos y temas como la literatura rural contemporánea, la escritura de diarios, el mito del viaje, la Ruta 66 o la presencia del gato como motivo literario. También se prevé reservar espacios para visibilizar la obra de escritoras en lengua asturiana y propiciar lecturas contemporáneas de autoras del pasado.

La programación se desarrollará a lo largo de siete jornadas durante los meses de abril y mayo, todas con inicio a las 19.00 horas y entrada libre hasta completar aforo. Tras la sesión inaugural, el ciclo continuará el miércoles 15 de abril con 'Viaje y mito', a cargo de Maru Bernal; el jueves 23, con 'Centenario de la Ruta 66: la ruta madre y sus alrededores', protagonizada por Julia Navas Moreno y David del Río; y el miércoles 29, con 'La escritura fragmentaria y diarística', en la que participarán Tomás Sánchez Santiago y Avelino Fierro.

En mayo, las citas serán el miércoles 6, con 'El gato, un animal literario', a cargo de Nieves Álvarez y Pedro Zuazua; el miércoles 13, con 'Escribir dende otru cuerpu y otru tiempu: muyeres escritores del pasáu y la llectura contemporánea', con Laura Marcos; y el jueves 21, con 'La generación de las vanguardias', encuentro que servirá como celebración previa del centenario de la Generación del 27 y contará con Moncho Otero.

La coordinación y moderación del ciclo correrá a cargo de Ana Lamela Rey, filóloga, narradora oral, escritora, poeta, gestora cultural y música, cofundadora del colectivo artístico-cultural Musa Cafeína. Licenciada en Filología Española por la Universidad de Oviedo, Lamela cuenta con formación musical en los conservatorios de Oviedo y Gijón, y ha publicado tres poemarios, un cuaderno de poesía y un libro de cuentos infantiles.