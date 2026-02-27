Cultura inicia la obra de la conexión peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, en Oviedo

Visita de Vanessa Gutiérrez a las obras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este viernes el inicio de las obras de la nueva conexión peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, en Oviedo.

La actuación, con un presupuesto de 381.845 euros, tiene como objetivo comunicar de forma segura y accesible ambos monumentos en el entorno del Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano.

Las obras han sido adjudicadas a Arposa 60 S. L. y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses. La dirección de obra corresponde a Román Villasana Gutiérrez.

Según ha informado el Gobierno asturiano, en la actualidad existe un camino peatonal urbanizado que conecta el centro de interpretación con cada monumento y con el aparcamiento, pero no hay un itinerario directo entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. El nuevo trazado resuelve esta carencia, refuerza la seguridad y ordena los flujos peatonales en un enclave patrimonial de especial relevancia.

La solución pasa por habilitar una senda de uso exclusivamente peatonal que partirá del entorno de Santa María del Naranco, en el punto de llegada del camino existente desde el centro de interpretación.

El recorrido seguirá mayoritariamente la traza natural ya marcada por las personas visitantes y ascenderá hasta el lugar donde, en la actualidad, es necesario invadir la carretera para continuar hacia San Miguel de Lillo.

Para eliminar ese tránsito por la calzada, el proyecto incluye la construcción de un pequeño puente que cruzará el arroyo y enlazará directamente con el camino urbanizado de la margen izquierda. La intervención se ha diseñado para minimizar el impacto visual y paisajístico y mejorar la accesibilidad en uno de los puntos más concurridos del conjunto histórico.

Esta infraestructura se ejecutará en piedra caliza marmórea en tonos grises, el mismo material utilizado en el puente ya existente, de modo que la textura y el color faciliten su integración progresiva en el entorno. Asimismo, el remate superior del muro de piedra se resolverá con bloques de caliza labrada, colocados sobre un retranqueo pronunciado (rehundido), para hacer legible la intervención contemporánea y proteger frente a caídas.

Las sendas se realizarán en hormigón armado coloreado, con bordes laterales de piedra sobre cama de grava drenante, siguiendo el criterio aplicado en actuaciones recientes en el área.