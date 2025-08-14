Cultura invierte casi medio millón de euros en el programa 'ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza'

Presentación en la Fidma, en Gijón, del programa de foros deportivos y aulas abiertas en el territorio del proyecto 'ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza'. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

La programación incluye ocho foros temáticos, cinco aulas abiertas de formación especializada y campeonatos

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este jueves en Gijón el programa 'ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza', con la que se busca la promoción de un estilo de vida activo y saludable.

Se persigue, asimismo, impulsar la integración de la actividad física en la identidad cultural y social asturiana a través de modalidades accesibles, inclusivas, igualitarias, solidarias y respetuosas con el medio ambiente.

Así lo ha señalado durante la presentación en el pabellón del Principado de Asturias, en el marco de la 68 Fria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

La programación incluye ocho foros temáticos, centrados en áreas como deporte y naturaleza, desarrollo rural, envejecimiento activo, deporte adaptado, deportes tradicionales o salud.

Asimismo, incorpora cinco aulas abiertas de formación especializada para deportistas, entrenadores, dirigentes y profesionales del ámbito físico y de la gestión deportiva.

A esta oferta se suman campeonatos autonómicos, competiciones nacionales, jornadas divulgativas y eventos singulares repartidos por toda la comunidad, a los que se sumarán actividades a lo largo del año.

La Consejería ya ha impulsado dentro del proyecto ADN actividades como el encuentro Muyer y deporte en La Morgal, el Festival de Montaña en Payares, la jornada Deporte para una vida en Avilés o el Foro de Deporte Adaptado en Arriondas/Les Arriondes, que han combinado charlas, talleres y experiencias prácticas.

PRÓXIMOS EVENTOS

Asimismo, el calendario para las próximas semanas contempla la tradicional prueba de Esquí hierba en Payares, que se celebrará el próximo día 24, y el foro Deporte y desarrollo rural, previsto para el 28 de este mes en Santalla, en Los Oscos.

En septiembre tomará el revelo el Oriente, con un foro que tendrá lugar el día 18 en Llanes, donde se abordará la importancia de los eventos deportivos como atractivo turístico generador de empleo.

Igualmente, el envejecimiento activo protagonizará los actos de la Semana Europea del Deporte, que entre el 23 y el 27 del próximo mes de septiembre llevarán mesas redondas y actividades a nueve concejos.

Entre otros eventos, destaca la celebración en octubre de la liga kárate junior, sub-21, veterano y parakárate en el Centro Deportivo Juan Carlos Beiro de Llangréu/Langreo y la Copa Iberdrola de Boxeo en Gijón/Xixón en diciembre.

Por otra parte, la consejera y la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Ena, han presentado la web www.adnasturies.com, disponible en castellano, asturiano y eonaviego.

La página será un punto de encuentro para ciudadanía, deportistas, clubes y entidades, con información actualizada sobre todas las actividades.

La plataforma permitirá consultar por concejo, fecha o temática las diferentes propuestas, descargar programas completos, acceder a recursos formativos, inscribirse en actividades y seguir en tiempo real las novedades del proyecto.

También incorporará contenidos audiovisuales, reportajes y material gráfico de los eventos ya celebrados, así como enlaces a las redes sociales oficiales para fomentar la participación y la interacción con la comunidad.

Con este portal, el Principado quiere garantizar que toda la información esté centralizada, accesible y permanentemente actualizada, para reforzar la proyección del proyecto y facilitar que la población pueda planificar y disfrutar de la oferta deportiva y de naturaleza que ofrece ADN.