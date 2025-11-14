Cultura mantiene congeladas las tarifas en las estaciones de esquí de Valgrande Pajares y Fuentes de Invierno

Archivo - Estación de esquí de Fuentes de Invierno, en Asturias. - FUENTES DE INVIERNO - Archivo

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicó este viernes los decretos de precios públicos en los que se recoge el calendario de las temporadas para las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, así como la congelación, por quinto año consecutivo, de las tasas por la prestación de servicios en ambos equipamientos.

Por tanto, según destaca el Gobierno del Principado, un año más se mantendrán entre las estaciones invernales más económicas de España.

La temporada de invierno en las estaciones de esquí se desarrollará entre los días 27 de noviembre de 2025 y 5 de abril de 2026. Por su parte, la de verano comprenderá los fines de semana y festivos desde el 13 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026.

Respecto a los precios, el Ejecutivo autonómico ha decidido mantener también los descuentos en los abonos de temporada para familias numerosas, deportistas federados, personas con discapacidad, edades infantiles, carné joven, tarjeta deportiva de la Universidad de Oviedo y para personas con discapacidad.

El precio de los abonos conjuntos de temporada oscila entre los 35 euros del preinfantil hasta los 298 de la categoría normal. Además, hasta el 21 de noviembre, día incluido, se pueden adquirir los abonos con descuento. Por ejemplo, el abono normal cuesta 268 euros y el preinfantil, 30.

Respecto a los forfaits por días, en el caso de Valgrande-Pajares, el precio público es de 29 euros en temporada alta y de 23 euros en la baja. En Fuentes de Invierno, 27 y 21 euros, respectivamente, sin aplicar los descuentos mencionados.

Tanto Valgrande-Pajares como Fuentes de Invierno están desarrollando los trabajos de puesta a punto de sus instalaciones de cara a la apertura, que estará condicionada a las condiciones meteorológicas y el estado de la nieve.

En la estación lenense se ha incorporado un nuevo puesto de dirección técnica para una persona titulada en ingeniería, cuyas funciones concentran la planificación técnica y operativa, los trabajos de mantenimiento, la seguridad y la coordinación de actuaciones ambientales y de sostenibilidad.

Este puesto viene a reforzar la estructura del equipamiento, que desde el 9 de noviembre, tras finalizar el contrario anterior, cuenta con una empresa de responsabilidad técnica que supervisa y garantiza el funcionamiento.