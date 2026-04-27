Cultura prepara una guía para impulsar en el ámbito municipal la normalización de las lenguas propias de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció durante la reunión de la Rede de Normalización Llingüística que su departamento prepara una guía para impulsar en el ámbito municipal la normalización de las lenguas propias de Asturias y para garantizar los derechos lingüísticos de sus hablantes.

Este documento, que pondrá a disposición de los entes locales y de sus servicios de normalización, contará con información y documentación actualizadas y propone acciones de promoción del asturiano y el eonaviego en ámbitos como la actividad municipal, el comercio, la dinamización cultural o el ocio.

En el encuentro, celebrado en Laboral Ciudad de la Cultura, Vanessa Gutiérrez hizo balance de la labor desarrollada por los servicios de Normalización Llingüística en los últimos años, en los que destaca la apuesta de la consejería por estas entidades, con un aumentado presupuestario del 66% desde 2019.

Para este año, Cultura destina 415.320 euros a financiar estos organismos, que ofrecen apoyo en 36 concejos que abarcan al 60 % de la población. Además, la Rede, de la que forman parte alrededor de 40 ayuntamientos y otras entidades, cuenta por primera vez con un presupuesto propio de 50.000 euros para el desarrollo de actividades complementarias que contribuyan a normalizar las lenguas propias de la comunidad: el asturiano y el eonaviego.

ESLEMA, EL TRADUCTOR AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

También se han presentado mejoras en recursos clave, como la actualización del Eslema, la versión mejorada del traductor al asturiano, que la próxima semana, coincidiendo con la celebración de la Selmana de les Lletres Asturianes, incorporará también el eonaviego. Así, Cultura amplía las capacidades tecnológicas disponibles para ambas lenguas.

A este avance se suma la publicación en la web institucional de Política Llingüística de los modelos de formularios administrativos descargables en asturiano, para facilitar su uso en las gestiones locales. Los documentos se pueden descargar en: https://politicallinguistica.asturias.es/

La consejera presentó a los representantes municipales la Estratexa de Normalización del Asturianu y del Eonaviegu 2026-2030, elaborada por su departamento. Este documento está concebido como una herramienta transversal con 245 acciones concretas para avanzar en la normalización social.

En este sentido, en el marco de la reunión se han repasado algunos de los principales hitos de la legislatura en materia de política lingüística, entre los que destacan, además de la citada Estratexa, la aprobación de las primeras Instrucciones relativas a los criterios lingüísticos a emplear en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y su sector público.