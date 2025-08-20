Cultura programa 'Veranu en Fuentes', con actividades deportivas y de ocio en el entorno de la estación allerana

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano impulsa el programa 'Veranu en Fuentes', con actividades deportivas y de ocio gratuitas en el entorno de la estación de Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller.

Las propuestas se desarrollarán durante los dos próximos fines de semana (23-24 y 30-31 de agosto), con el objetivo de fomentar el uso del equipamiento más allá de la temporada de nieve y acercar la práctica deportiva a la ciudadanía en un entorno natural privilegiado.

El programa comenzará el sábado, 23 de agosto, con un taller de marcha nórdica. La actividad se repetirá también el día 30, en horario de 10.00 a 12.00 horas, con punto de partida en el aparcamiento de la estación. Esta disciplina deportiva, que combina caminata y técnica de bastones, se recomienda para mejorar la condición física y disfrutar del paisaje de montaña de manera saludable.

Los domingos 24 y 31 de agosto será el turno del geocaching, una actividad de orientación y aventura. En horario de 11.00 a 14.00 horas, los participantes podrán descubrir el entorno natural de Fuentes de Invierno a través de esta práctica lúdica, que aúna deporte, naturaleza y trabajo en equipo en la búsqueda de "tesoros" escondidos con la ayuda de mapas y coordenadas.